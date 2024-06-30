Кулаков Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1972
Отец: Кулаков Василий
Мать: Кулакова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магазова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Кулакова Оксана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулакова Оксана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулакова Оксана Сергеевна