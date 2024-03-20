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Толстой Андрей Иванович

Место рождения

Суздаль, Российская Империя

Дата рождения

30.06.1721

Дата смерти

30.06.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1721

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Толстая Прасковья Михайловна

Суздаль, Российская Империя
Бракосочетание
09.06.1745

Жена: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1746

Сын: Толстой Петр Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1747

Сын: Толстой Иван Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Толстой Василий Андреевич Andreevich

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
20.07.1757

Сын: Толстой Илья Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1758

Сын: Толстой Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Перфильева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Арсеньева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бабарыкина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1771

Сын: Граф Толстой Андрей Андреевич Andreevich

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахметьева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник
Смерть
30.06.1803
Москва
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