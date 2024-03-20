Толстой Андрей Иванович
Место рожденияСуздаль, Российская Империя
Дата рождения30.06.1721
Дата смерти30.06.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1721
Суздаль, Российская Империя
Бракосочетание
09.06.1745
Рождение ребёнка
20.07.1746
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Толстой Василий Андреевич Andreevich
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
20.07.1757
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1758
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Перфильева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Арсеньева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бабарыкина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1771
Сын: Граф Толстой Андрей Андреевич Andreevich
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахметьева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник
Смерть
30.06.1803
Москва