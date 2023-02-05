Захарова (Луценко) Нина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1970
Дочь: Иванова (Захарова) Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Захаров Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Геннадий Алексеевич
Красногорск, Красногорск, Московская область