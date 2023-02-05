Захарова (Луценко) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Луценко) Нина Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1949

Отец: Луценко Яков Павлович

Мать: Луценко (Ливенкова) Татьяна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.04.1970

Дочь: Иванова (Захарова) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Захаров Геннадий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Геннадий Алексеевич

Красногорск, Красногорск, Московская область

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