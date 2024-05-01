Шадрухин Кондратий Тимофеевич 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШадрухин Кондратий Тимофеевич

Шадрухин Кондратий Тимофеевич

Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1780

Дата смерти

10.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Мать: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрухина Маремьяна Федорова

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Колесникова (Шадрухина) Афанасия Кондратьева

Мать ребёнка: Шадрухина Маремьяна Федорова

Смерть
10.04.1852
село Хлупово

Мы используем куки для улучшения работы сайта.