Шадрухин Кондратий Тимофеевич
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1780
Дата смерти10.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Мать: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Колесникова (Шадрухина) Афанасия Кондратьева
Мать ребёнка: Шадрухина Маремьяна Федорова
Смерть
10.04.1852
село Хлупово