Бурдоль Циля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бурдоль Роза Борисовна
Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович
Смерть
Неизвестно