Бурдоль Циля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдоль Циля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдоль Лев Борисович

Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдоль Семен Борисович

Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдоль Борис Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бурдоль Павел Борисович

Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бурдоль Роза Борисовна

Отец ребёнка: Бурдоль Борис Павлович

Смерть
Неизвестно

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