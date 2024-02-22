Кириллов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Ольга Исаевна

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