Кириллов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириллова Ольга Исаевна