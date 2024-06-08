Welz Adam 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Welz Adam

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Место рождения

Alexanderdorf, Nalchik, Russia

Дата рождения

1910

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Welz Heinrich

Мать: Welz Katarina

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Welz (Schulz) Selma

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Welz (Schulz) Selma

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
13.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Welz (Schulz) Selma

Sverdlovsk
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Welz (Schulz) Selma

Sverdlovsk
Рождение ребёнка
24.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Welz (Schulz) Selma

Sverdlovsk
Смерть
2000
Germania

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