Welz Adam
Место рожденияAlexanderdorf, Nalchik, Russia
Дата рождения1910
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Welz Heinrich
Мать: Welz Katarina
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Welz (Schulz) Selma
Рождение ребёнка
1935
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
13.10.1949
Sverdlovsk
Рождение ребёнка
1951
Sverdlovsk
Рождение ребёнка
24.04.1954
Sverdlovsk
Смерть
2000
Germania