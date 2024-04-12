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Фита Иван Иванович
Фита Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фита Иван Саввич
1889 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Фита Иван Саввич
Мать:
?
Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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