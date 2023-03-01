Новгородова (Катасонова) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова (Катасонова) Прасковья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Катасонов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Матвей Дементьевич

Смерть
Неизвестно
1964
1964
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
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