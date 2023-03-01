Новгородова (Катасонова) Прасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Катасонов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Новгородов Матвей Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
1964
1964
Похороны
Неизвестно
Троицкое, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область