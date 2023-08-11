Козловский Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Владимир Антонович

Мать ребёнка: Козловская (Ивзан) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Мальвина Антоновна

Мать ребёнка: Козловская (Ивзан) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская (Ивзан) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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