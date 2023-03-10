Дубовик Емельян Илларионович
Место рождения
Дата рождения08.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1875
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
09.08.1875
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Бракосочетание
08.11.1899
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
31.03.1901
Сын: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович
Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: (Дубовик) Евфросиния Емельяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна
Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Дубовик Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
23.01.1916
Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
Смерть
Неизвестно