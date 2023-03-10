Дубовик Емельян Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик Емельян Илларионович

Дубовик Емельян Илларионович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

08.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1875

Отец: Дубовик Илларион Ефимович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Екатерина Захаровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
09.08.1875
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Бракосочетание
08.11.1899

Жена: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Рождение ребёнка
31.03.1901

Сын: Дубовик Ефим (Юхим) Емельянович

Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

МК г.Сосница (Вьюнище), Церк. Вознес. Госп-го. 1901-1906. ГАЧО, ф.679, о.10, д.2159
Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: (Дубовик) Евфросиния Емельяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Мелания Емельяновна

Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1450
Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Дубовик Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Дубовик Иван Емельянович

Мать ребёнка: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.