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Rudiakowski Piotr
Rudiakowski Piotr
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1862
Пол
Мужской
Отец
Rudiakowski Józef
1827 г.р.
Мать
Rudiakowska (Lewuszewska) Marianna
Около 1830 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец:
Rudiakowski Józef
Мать:
Rudiakowska Marianna
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