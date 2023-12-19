Петрова (Антипова) Василиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1985
Бракосочетание
18.09.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.2014
Сын: Петров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Петров Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
09.06.2017
Дочь: Петрова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
18.02.2022
Дочь: Петрова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Анатольевич