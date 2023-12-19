Петрова (Антипова) Василиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Антипова) Василиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1985

Отец: Антипов Александр Васильевич

Мать: Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

Бракосочетание
18.09.2005

Муж: Петров Сергей Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.03.2014

Сын: Петров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
09.06.2017

Дочь: Петрова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
18.02.2022

Дочь: Петрова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Анатольевич

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