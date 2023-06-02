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Алена Владимировна
Алена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1983
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Мартьянова - Новикова Татьяна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.07.1983
Отец: не указан
Мать:
Мартьянова - Новикова Татьяна Васильевна
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