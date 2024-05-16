Яруллина Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогов Максим Аликович
Мать: Орлова Ольга Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.2018
Дочь: Яруллина Камила Дильшатовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.2021
Дочь: Яруллина Вероника Дильшатовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.2024
Отец ребёнка: не указан