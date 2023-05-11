Забавский Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забавский ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1786
Сын: Забавский Василий Демьянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Забавский Сила Демьянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Забавский Прокофий Демьянович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно