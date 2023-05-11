Забавский Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забавский Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забавский ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1786

Сын: Забавский Василий Демьянович

Мать ребёнка: ?

Крупица, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Забавский Сила Демьянович

Мать ребёнка: ?

Крупица, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Забавский Прокофий Демьянович

Мать ребёнка: ?

Крупица, Минский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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