Сахертиан Ельса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сахертиан Фердинанд
Мать: Тупамау Ельсина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухумури Фиона
Отец ребёнка: Тухумури Янес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тухумури Ролланд
Отец ребёнка: Тухумури Янес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухумури Ин
Отец ребёнка: Тухумури Янес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тухумури Янес