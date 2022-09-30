Сахертиан Ельса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахертиан Ельса

Сахертиан Ельса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сахертиан Фердинанд

Мать: Тупамау Ельсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухумури Фиона

Отец ребёнка: Тухумури Янес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тухумури Ролланд

Отец ребёнка: Тухумури Янес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухумури Ин

Отец ребёнка: Тухумури Янес

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухумури Янес

Мы используем куки для улучшения работы сайта.