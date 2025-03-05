Осенчугов (Бобков) Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осенчугов Фёдор
Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)
Вязовка
Рождение ребёнка
11.11.1886
Сын: Осенчугов Филипп
Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Параскева Возможный Родственник
Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)
Рождение ребёнка
1902
Сын: Осенчугов Михаил
Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)
Смерть
Неизвестно