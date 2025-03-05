Осенчугов (Бобков) Матвей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Осенчугов (Бобков) Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осенчугов Фёдор

Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бобков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Вязовка
Рождение ребёнка
11.11.1886

Сын: Осенчугов Филипп

Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Параскева Возможный Родственник

Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Рождение ребёнка
1902

Сын: Осенчугов Михаил

Мать ребёнка: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Смерть
Неизвестно

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