Фандюшина (Мосина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандюшина (Мосина) Мария

Место рождения

Брянская область

Дата рождения

22.08.1933

Дата смерти

04.09.1999

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1933

Отец: Мосин Петр

Мать: Мосина Евдокия

Брянская область
Рождение ребёнка
07.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фандюшин Виктор

Брянская область
Смерть
04.09.1999
Брянская область
Причина смерти: Болезнь
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