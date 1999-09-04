Фандюшина (Мосина) Мария
Место рожденияБрянская область
Дата рождения22.08.1933
Дата смерти04.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1933
Отец: Мосин Петр
Мать: Мосина Евдокия
Брянская область
Рождение ребёнка
07.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фандюшин Виктор
Брянская область
Смерть
04.09.1999
Брянская область
Причина смерти: Болезнь