Перкалева (Шалаурова) Анисия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перкалева (Шалаурова) Анисия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1920 ст.

Муж: Перкалев Николай Васильевич

венчались в Успенской церкви г. Самары.
Рождение ребёнка
26.06.1923

Сын: Перкалев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Перкалев Николай Васильевич

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1960
Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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