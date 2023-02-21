Перкалева (Шалаурова) Анисия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.07.1920 ст.
венчались в Успенской церкви г. Самары.
Рождение ребёнка
26.06.1923
Сын: Перкалев Борис Николаевич
Отец ребёнка: Перкалев Николай Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1960