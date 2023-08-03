Измайлова Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
10.09.1985
Дочь: Измайлова Валерия
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
03.08.1987
Дочь: Измайлова Юлия
Отец ребёнка: Измайлов Борис
Рождение ребёнка
18.05.1993
Дочь: Измайлова Светлана
Отец ребёнка: Измайлов Борис