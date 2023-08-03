Измайлова Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
10.09.1985

Дочь: Измайлова Валерия

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
03.08.1987

Дочь: Измайлова Юлия

Отец ребёнка: Измайлов Борис

Рождение ребёнка
18.05.1993

Дочь: Измайлова Светлана

Отец ребёнка: Измайлов Борис

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