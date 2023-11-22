Постнов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постнов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Волкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постнов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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