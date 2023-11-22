Постнов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Волкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Постнова Устинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно