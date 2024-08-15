Оболдина (Синицких) Степанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболдина (Синицких) Степанида Игнатьевна

Место рождения

Монетный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицких (Синицкий) Игнат

Мать: не указана

Монетный, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболдин Борис Самсонович

Рождение ребёнка
22.08.1926

Дочь: Окунцева (Оболдина) Полина Борисовна

Отец ребёнка: Оболдин Борис Самсонович

Потанина, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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