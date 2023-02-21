Ахметжанова (Ахатова) Самсибану Нафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанова (Ахатова) Самсибану Нафиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Ахатов Нафик

Мать: Ахатова Салима

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметжанов Абдулганей Сабирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметжанов Абдулганей Сабирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметжанова Назира Абдулганеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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