Ахметжанова (Ахатова) Самсибану Нафиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Ахатов Нафик
Мать: Ахатова Салима
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметжанов Абдулганей Сабирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметжанова Назира Абдулганеевна
Смерть
Неизвестно