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Шумихин Владимир Виниаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1985

Сын: Шумихин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1987

Сын: Шумихин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна

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