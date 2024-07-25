Шумихин Владимир Виниаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1985
Сын: Шумихин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1987
Сын: Шумихин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шумихина (Чащинова) Нина Николаевна