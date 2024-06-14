Филиппова (Кожевникова) Васса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Филиппова Соломония Евдокимовна
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Дочь: Филиппова Серафима Евдокимовна
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Дочь: Филиппова Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Евлампий Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Максим Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Максим Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Леонтий Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Тихон Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Евфимий Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Семён Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Дочь: Филиппова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Сын: Филиппов Феофан Евдокимович
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич
Дочь: Филиппова Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич