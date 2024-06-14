Филиппова (Кожевникова) Васса Яковлевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Кожевникова) Васса Яковлевна

Филиппова (Кожевникова) Васса Яковлевна

Место рождения

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Евдоким Никитич

Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Дочь: Филиппова Соломония Евдокимовна

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Дочь: Филиппова Серафима Евдокимовна

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1889 ст.

Дочь: Филиппова Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.

Сын: Филиппов Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.

Сын: Филиппов Евлампий Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Сын: Филиппов Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.05.1895 ст.

Сын: Филиппов Максим Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.08.1896 ст.

Сын: Филиппов Максим Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.

Сын: Филиппов Леонтий Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.

Сын: Филиппов Тихон Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Филиппов Евфимий Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.04.1903 ст.

Сын: Филиппов Семён Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.02.1905 ст.

Дочь: Филиппова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.08.1906 ст.

Сын: Филиппов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Сын: Филиппов Феофан Евдокимович

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Филиппова Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Филиппов Евдоким Никитич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.