Хульбубанат Ахмадишина
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ахмадиша Абдулгафаров
Мать: Фарвиза Абдрахмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
03.03.1878 ст.
Согласно МК по Кубяково за 1878: Невеста - Хульбубанат Ахмадишина 22 года из деревни Кубяково Мензелинского уезда Жених - Ахметнаби Абдулганеев 27 лет из деревни Кубяково Мензелинского уезда Предс... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Ахметнаби Абдулганиев
Смерть
Неизвестно