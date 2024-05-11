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Хульбубанат Ахмадишина

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ахмадиша Абдулгафаров

Мать: Фарвиза Абдрахмановна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметнаби Абдулганиев

Никах
03.03.1878 ст.

Муж: Ахметнаби Абдулганиев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Согласно МК по Кубяково за 1878: Невеста - Хульбубанат Ахмадишина 22 года из деревни Кубяково Мензелинского уезда Жених - Ахметнаби Абдулганеев 27 лет из деревни Кубяково Мензелинского уезда Предс... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.

Сын: Мухамметдин Ахметнабиев

Отец ребёнка: Ахметнаби Абдулганиев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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