Царев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Царёва Антонина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Елена Александровна

Мать ребёнка: Царёва Антонина Борисовна

Смерть
Неизвестно

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