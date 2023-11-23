(Ракобольский) Василий Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ракобольский) Василий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

(Ракобольский) Василий Иоаннович (ок. 1780 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ракобола Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Лука Ракобольский, священник. Нико... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ракобольский Лука Васильев

Мать ребёнка: неизвестно

Ракобольский Лука Васильевич (1803 — 1853) Родился в семье священника села Ракобол Пошехонского уезда Василия Иоанновича. В 1826 году рукоположен во священника к церкви села Рыжикова Романов-Борисогле... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ракобольский Николай Васильев

Мать ребёнка: неизвестно

Ракобольский Николай Васильевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Ивановича. Священник села Владычны, а затем — Пречистенского погоста Пошехонского уезда, ... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: неизвестно

Смерть
Неизвестно

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