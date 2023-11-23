(Ракобольский) Василий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
(Ракобольский) Василий Иоаннович (ок. 1780 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ракобола Пошехонского уезда. О жене его данных нет. Дети: Лука Ракобольский, священник. Нико... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ракобольский Лука Васильев
Мать ребёнка: неизвестно
Ракобольский Лука Васильевич (1803 — 1853) Родился в семье священника села Ракобол Пошехонского уезда Василия Иоанновича. В 1826 году рукоположен во священника к церкви села Рыжикова Романов-Борисогле... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ракобольский Николай Васильев
Мать ребёнка: неизвестно
Ракобольский Николай Васильевич (1806 — ?) Родился в семье священника села Ракобола Пошехонского уезда Василия Ивановича. Священник села Владычны, а затем — Пречистенского погоста Пошехонского уезда, ... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно