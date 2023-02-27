Гузанов Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Гузанов Андрей
Мать: (Гузанова) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гузанова) Анна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гузанов Иван
Мать ребёнка: (Гузанова) Анна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гузанов Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: (Гузанова) Анна
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Гузанов) Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: (Гузанова) Анна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Гузанова) Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: (Гузанова) Анна
Смерть
Неизвестно