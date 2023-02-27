Гузанов Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГузанов Прокофий

Гузанов Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Гузанов Андрей

Мать: (Гузанова) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гузанова) Анна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Гузанов Иван

Мать ребёнка: (Гузанова) Анна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гузанов Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: (Гузанова) Анна

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Гузанов) Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: (Гузанова) Анна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Гузанова) Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: (Гузанова) Анна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.