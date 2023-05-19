Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.07.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1907 ст.

Дочь: Юферева Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.

Дочь: Юферева Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.07.1915

Сын: Юферев Петр Иосифович

Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юферев Иосиф Кириллович

Смерть
21.07.1915 ст.
Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
от чахотки
Похороны
24.07.1915 ст.
Тукбулатово, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
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