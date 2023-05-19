Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.07.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1907 ст.
Дочь: Юферева Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
30.01.1910 ст.
Дочь: Юферева Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
Около ?.07.1915
Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1915 ст.
от чахотки
Похороны
24.07.1915 ст.
Тукбулатово, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика