Тарасов Борис Якимович 09.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Борис Якимович

Место рождения

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.07.1929

Дата смерти

03.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1929

Отец: Тарасов Яким Павлович

Мать: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань п, Юдино
Рождение ребёнка
14.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань п, Юдино
Рождение ребёнка
23.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.1994

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