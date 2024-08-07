Тарасов Борис Якимович
Место рождения
Дата рождения09.07.1929
Дата смерти03.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань п, Юдино
Рождение ребёнка
14.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань п, Юдино
Рождение ребёнка
23.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.1994