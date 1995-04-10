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Мезрин Петр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1933

Дата смерти

10.04.1995

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1933

Отец: Мезрин Илья Кузьмич

Мать: Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.1995

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