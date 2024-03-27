Гинтер (Остер) Екатерина
Место рожденияхутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти27.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: Остер Иван
Мать: Розалия
хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
30.05.1925
Сын: Гинтер Яков
Отец ребёнка: Гинтер Адам
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.09.1927
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: Гинтер Адам
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
12.11.1929
Сын: Гинтер Отто
Отец ребёнка: Гинтер Адам
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1931
Сын: Гинтер Владимир
Отец ребёнка: Гинтер Адам
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Смерть
27.03.1991
г. Орск Оренбургская область.