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Гинтер (Остер) Екатерина

Место рождения

хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

27.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: Остер Иван

Мать: Розалия

хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
30.05.1925

Сын: Гинтер Яков

Отец ребёнка: Гинтер Адам

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.09.1927

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: Гинтер Адам

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
12.11.1929

Сын: Гинтер Отто

Отец ребёнка: Гинтер Адам

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1931

Сын: Гинтер Владимир

Отец ребёнка: Гинтер Адам

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Смерть
27.03.1991
г. Орск Оренбургская область.
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