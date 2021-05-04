Савелова (Осипова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелова (Осипова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1873 ст.

Дата смерти

30.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1873 ст.

Отец: Осипов Алексей Андреевич

Мать: Осипова Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: Савелова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Савелов Василий Петрович

Смерть
30.01.1952
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

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