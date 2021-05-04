Савелова (Осипова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1873 ст.
Дата смерти30.01.1952
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1873 ст.
Отец: Осипов Алексей Андреевич
Мать: Осипова Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Савелова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Савелов Василий Петрович
Смерть
30.01.1952
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область