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Ромашин Ефим Фомич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ромашин (в Бегах С 1819) Фома Павлович

Мать: Иванова Анна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Ромашин Пантелеймон Ефимович

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Ефимовна

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ромашин Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ромашин Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Акилина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Акилина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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