Ромашин Ефим Фомич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
19.07.1846
Сын: Ромашин Пантелеймон Ефимович
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Ефимовна
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ромашина Акилина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно