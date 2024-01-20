Лощенов Егор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смерти19.08.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1793
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Лощенова Прасковья Ивановна
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Лощенова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Лощенова Прасковья Ивановна
Смерть
19.08.1853