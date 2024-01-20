Лощенов Егор Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощенов Егор Никифорович

Лощенов Егор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

19.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1793

Жена: Лощенова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лощенов Иван Егорович

Мать ребёнка: Лощенова Прасковья Ивановна

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лощенов Степан Егорович

Мать ребёнка: Лощенова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лощенов Семен Егорович

Мать ребёнка: Лощенова Прасковья Ивановна

Смерть
19.08.1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close