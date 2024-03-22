Курицын Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурицын Михаил Иванович

Курицын Михаил Иванович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1913 по 1915

Дата смерти

Около 01.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1913 по 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
д. Талин Сельча
Пропал без вести (военное)
27.09.1941
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курицына Зинаида Николаевна

Смерть
Около 01.02.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close