Курицын Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1913 по 1915
Дата смертиОколо 01.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1913 по 1915
д. Талин Сельча
Пропал без вести (военное)
27.09.1941
Призыв на военную службу
1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 01.02.1942