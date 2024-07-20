Карабань Фекла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карабань Сидор
Место жительства
Неизвестно
Липовки, Ушачский район, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Карабань Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Карабань Сидор
Смерть
Неизвестно