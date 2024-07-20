Карабань Фекла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарабань Фекла Егоровна

Карабань Фекла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабань Сидор

Место жительства
Неизвестно
Липовки, Ушачский район, Витебская область
Место жительства
Неизвестно
Звонь, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Карабань Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Карабань Сидор

Звонь, Ушачский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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