Фехретдинов Мухамметалим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФехретдинов Мухамметалим

Фехретдинов Мухамметалим

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Алюковъ Фехретдинъ

Мать: Савран?

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фатеха

Мать ребёнка: Шарифя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифя

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close