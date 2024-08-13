Евфимия Порфириева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Порфириева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокей Леонтьев

Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.

Сын: Иван Фокеев

Отец ребёнка: Фокей Леонтьев

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки билетный солдат Фокей Леонтьев и законная его жена Евфимия Порфириева,оба православные
Смерть
Неизвестно

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