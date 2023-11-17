Крысан Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысан Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1975

Сын: Крысан Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Крысан Любовь Александровна

Рождение ребёнка
05.04.1980

Сын: Крысан Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Крысан Любовь Александровна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.11.1989

Сын: Крысан Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Крысан Любовь Александровна

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