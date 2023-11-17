Крысан Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1975
Сын: Крысан Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Крысан Любовь Александровна
Рождение ребёнка
05.04.1980
Мать ребёнка: Крысан Любовь Александровна
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.11.1989
Сын: Крысан Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Крысан Любовь Александровна