Суздальцев Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцев Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1994

Сын: Суздальцев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Суздальцева Мария Владимировна

Рождение ребёнка
01.03.1995

Сын: Суздальцев Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Суздальцева Мария Владимировна

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