Суздальцев Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1994
Сын: Суздальцев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Суздальцева Мария Владимировна
Рождение ребёнка
01.03.1995
Сын: Суздальцев Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Суздальцева Мария Владимировна