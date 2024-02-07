Макаренко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Макаренко Моисей Ефимович

Мать ребёнка: Макаренко Екатерина

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Чаусский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Макаренко Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Макаренко Екатерина

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.

Дочь: Лалаян Ефросинья Ефимовна

Мать ребёнка: Макаренко Екатерина

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Макаренко Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Макаренко Екатерина

Гладково, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Макаренко Екатерина

Смерть
1906
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