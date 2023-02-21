Порватова Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Порватов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Рождение ребёнка
Около 17.02.1916
Дочь: Кузьмина Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Рождение ребёнка
04.08.1917
Сын: Порватов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Рождение ребёнка
23.12.1919
Сын: Порватов Александр Семенович
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
В др. источниках 1921 год
Рождение ребёнка
1924
Сын: Порватов Николай Семенович
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерёмина Александра Семёновна
Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович
Смерть
Неизвестно