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Порватова Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Порватов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Рождение ребёнка
Около 17.02.1916

Дочь: Кузьмина Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1917

Сын: Порватов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Рождение ребёнка
23.12.1919

Сын: Порватов Александр Семенович

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
В др. источниках 1921 год
Рождение ребёнка
1924

Сын: Порватов Николай Семенович

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порватов Семен Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерёмина Александра Семёновна

Отец ребёнка: Порватов Семен Макарович

Смерть
Неизвестно
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