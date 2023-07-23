Бирюков Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1958
Отец: Калгин Владимир
Мать: Щукина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1986
Дочь: Бирюкова Евгения Витальевна
Мать ребёнка: Бирюкова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Бирюкова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно