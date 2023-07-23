Бирюков Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1958

Отец: Калгин Владимир

Мать: Щукина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1986

Дочь: Бирюкова Евгения Витальевна

Мать ребёнка: Бирюкова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Бирюкова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Ольга Александровна

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