Переберин Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1957
Дата смерти21.05.2010
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1980
Дочь: Соломенникова (Переберина) Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Переберина (Логинова) Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1989
Дочь: Переберина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Переберина (Логинова) Фаина Ивановна
Смерть
21.05.2010