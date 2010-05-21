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Переберин Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1957

Дата смерти

21.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1957

Отец: Переберин Геннадий Яковлевич

Мать: Переберина Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переберина (Логинова) Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1980

Дочь: Соломенникова (Переберина) Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Переберина (Логинова) Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1989

Дочь: Переберина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Переберина (Логинова) Фаина Ивановна

Смерть
21.05.2010

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