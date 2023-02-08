Горячка Агрипина Ефимова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1903
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: (Горячка) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: (Горячка) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Горячка Григорий Иванович
Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович
Рождение ребёнка
19.04.1912
Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: (Горячка) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович
Смерть
Неизвестно