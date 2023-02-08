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Горячка Агрипина Ефимова

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.01.1903

Муж: Горячка Иван Коннович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: (Горячка) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: (Горячка) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Горячка Григорий Иванович

Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.04.1912

Сын: Горячка Иван Иванович

Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: (Горячка) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Горячка Иван Коннович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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