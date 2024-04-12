Куксинский Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения08.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1912
Рождение ребёнка
12.12.1956
Дочь: Бритт Тамара Евгеньевна
Мать ребёнка: Куксинская Мария
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
09.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куксинская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куксинская Мария
Работа или профессия
Неизвестно
плотник, поэт
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно