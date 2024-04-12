Куксинский Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксинский Евгений Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1912

Отец: Куксинский Павел Лукич

Мать: Куксинская Людмила Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.12.1956

Дочь: Бритт Тамара Евгеньевна

Мать ребёнка: Куксинская Мария

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
09.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куксинская Мария

Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куксинская Мария

Работа или профессия
Неизвестно
плотник, поэт
Место жительства
Неизвестно
Юргамыш, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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