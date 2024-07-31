Найденкова Марфа Денисовна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Найденков Федор
Отец ребёнка: Найденков Максим
Рождение ребёнка
1800
Сын: Найденков Аристарф
Отец ребёнка: Найденков Максим
Рождение ребёнка
1801
Сын: Найденков Павел
Отец ребёнка: Найденков Максим
Смерть
Неизвестно