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Найденкова Марфа Денисовна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Найденков Федор

Отец ребёнка: Найденков Максим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Найденков Аристарф

Отец ребёнка: Найденков Максим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Найденков Павел

Отец ребёнка: Найденков Максим

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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